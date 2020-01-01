“Решают проблемы”: Девушки-подростки в Киеве устроили массовую драку

В сети появилось видео.

На просторах соцсетей появилось видео жесткой драки между двумя девушками-подростками в столичном парке.

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Видео опубликовал Киев Оперативный.

Автор поста уточнил, что инцидент произошел в Соломенском районе столицы. На ролике видна парковая зона и компания девушек подросткового возраста. Две девушки внезапно схватились в поединке. Соперницы были друг друга не только кулаками, но и ногам.

Вскоре девушки упали на землю и начали таскать друг друга за волосы. Драка началась также быстро, как и началась.

Столичные девушки-подростки решают проблемы "распространения слухов" и "разговоров за спиной" кулаками. Вырастут настоящими леди. Если доживут, - сказано в описании к видео.

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Также на видео видно, что рядом гуляют люди. Все они игнорируют драку, никто не попытался ее остановить.

Напомним, под Киевом девочки-подростки жестоко избили знакомую из-за парня. Три девушки устроили расправу над "конкуренткой", снимая издевательства на телефон.

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