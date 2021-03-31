Известна точная дата перехода столичного транспорта на е-билет
Киевский общественный транспорт с 1 июля окончательно переходит на е-билет. Расплатиться за поездку в транспорте можно будет при помощи проездной карты (KyivSmartCard), картой метро (в метрополитене), банковской картой, а также одноразовым билетом с QR-кодом. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
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Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
-KyivSmartCard,
-Карточкой метро (до 31.03.2021),
-Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро),
-Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
При помощи мобильных приложений:
-Google Pay,
-Apple Pay,
-KyivSmartСard.
Электронный билет можно приобрести:
- в мобильном приложении,
- в Т-киосках.
Напомним, ранее в киевском метро людей начали не пускать на станции. Число пассажиров в столичной “подземке“ выросло до 675 тыс человек.
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