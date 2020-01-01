В центре Киева бетонная плита рухнула на экскаватор: Водитель погиб

ЧП произошло на улице Московская, 8 в Печерском районе.

2 июня, в Киеве, спасатели вытащили из-под завалов тело мужчины, погибшего в результате обрушения железобетонной плиты в Печерском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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“2 июня в 15:33 в Службу спасения “101“ поступила информация, что на ул. Московская, 8 в Печерском районе, во время проведения демонтажных работ произошел обвал железобетонной плиты на экскаватор, в результате чего 1 человек погиб“, - сообщили в ведомстве.



Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили в экскаваторе под частями разрушенной железобетонной плиты тело мужчины без признаков жизни.



Напомним, лифт раздавил ремонтника на стройке на улице Тираспольской в Киеве.

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