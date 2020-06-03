В Киеве резко возросло количество инфицированных коронавирусом

За сутки заразились 62 человека.

По данным на среду, 3 июня, в столице коронавирусом заразились 62 человека. Из них 10 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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Всего за период пандемии в Киеве коронавирусом заразились 3133 человека. Выздоровели за сутки 38 человек. Всего от коронавируса вылечились 756 жителей столицы.

За сутки заболели:

38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет

16 мужчин от 30 до 83 лет

3 девочки в возрасте 5, 7 и 10 лет и 5 мальчиков от 3 до 14 лет.

Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 184 пациентов. В том числе 8 детей. 40 больных в тяжелом состоянии, трое - подключены к аппаратам ИВЛ. Также в стационарах находятся 84 жители города с подозрением на коронавирус. Среди них - 10 детей, - рассказал мэр.

Данные о заболевших в каждом районе столицы t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 24 823 случая коронавируса. За сутки заразились 483 человека.

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