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В Киеве резко возросло количество инфицированных коронавирусом

Комментариев: 1
За сутки заразились 62 человека.
В Киеве за сутки коронавирусом заразились 62 человека
В Киеве за сутки коронавирусом заразились 62 человека
EPA/UPG

По данным на среду, 3 июня, в столице коронавирусом заразились 62 человека. Из них 10 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. 

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Всего за период пандемии в Киеве коронавирусом заразились 3133 человека. Выздоровели за сутки 38 человек. Всего от коронавируса вылечились 756 жителей столицы.

За сутки заболели:

  • 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет
  • 16 мужчин от 30 до 83 лет
  • 3 девочки в возрасте 5, 7 и 10 лет и 5 мальчиков от 3 до 14 лет.

Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 184 пациентов. В том числе 8 детей. 40 больных в тяжелом состоянии, трое - подключены к аппаратам ИВЛ. Также в стационарах находятся 84 жители города с подозрением на коронавирус. Среди них - 10 детей, - рассказал мэр.

Данные о заболевших в каждом районе столицы
Данные о заболевших в каждом районе столицы
t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 24 823 случая коронавируса. За сутки заразились 483 человека. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Эпидемия, Данные
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Комментариев (1)
Нинізосереджений    03.06.2020, 12:56
Оценка:  -23
Нинізосереджений
А что,разве кто-нибудь надеялся(кроме обитателей психлечебниц,разумеется)что это количество будет снижаться,после того как в разгар эпидемии,снова открывают метрополитен?
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