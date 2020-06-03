В киевских школах отменили выпускные экзамены
Ученики 11 классов столичных школ не будут проходить государственную итоговую аттестацию, завершающую получение полного общего среднего образования. Соответствующий приказ департамента образования и науки киевской городской государственной администрации опубликован в среду, 3 июня.
Отмечается, что такое решение принято во исполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Его целью указывается сохранение жизни и здоровья учеников и учителей и предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве.
Вместе с тем уточняется, что для поступления в вузы обязательным является прохождение внешнего независимого оценивания.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возможности отмены государственной итоговой аттестации для учеников 11 классов в столице.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
а вот ЗНО )на это будет интересно посмотреть.год будут сдавать?