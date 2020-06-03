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В киевских школах отменили выпускные экзамены

Комментариев: 1
Причиной такого решения называется забота о сохранении жизни и здоровья учеников и учителей.
Желающим поступать в вузы придется проходить ВНО согласно графику
Желающим поступать в вузы придется проходить ВНО согласно графику
Корреспондент.net

Ученики 11 классов столичных школ не будут проходить государственную итоговую аттестацию, завершающую получение полного общего среднего образования. Соответствующий приказ департамента образования и науки киевской городской государственной администрации опубликован в среду, 3 июня.

Отмечается, что такое решение принято во исполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Его целью указывается сохранение жизни и здоровья учеников и учителей и предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве. 

Вместе с тем уточняется, что для поступления в вузы обязательным является прохождение внешнего независимого оценивания.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возможности отмены государственной итоговой аттестации для учеников 11 классов в столице.

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Теги: Киев, экзамены, школа, школьники, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Extraterrestre    03.06.2020, 19:40
Оценка:  0
Extraterrestre
нах те школьные экзамены..только полный даун их не сдаст....
а вот ЗНО )на это будет интересно посмотреть.год будут сдавать?
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