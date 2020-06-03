В киевских школах отменили выпускные экзамены

Причиной такого решения называется забота о сохранении жизни и здоровья учеников и учителей.

Ученики 11 классов столичных школ не будут проходить государственную итоговую аттестацию, завершающую получение полного общего среднего образования. Соответствующий приказ департамента образования и науки киевской городской государственной администрации опубликован в среду, 3 июня.

Отмечается, что такое решение принято во исполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Его целью указывается сохранение жизни и здоровья учеников и учителей и предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве.

Вместе с тем уточняется, что для поступления в вузы обязательным является прохождение внешнего независимого оценивания.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возможности отмены государственной итоговой аттестации для учеников 11 классов в столице.

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