В Киеве второй день подряд фиксируется рост инфицированных на COVID-19
За минувшие сутки, 3 июня, количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал у себя в Telegram-канале.
Читай также: В психбольнице Волыни уже пять жертв коронавируса
С начала эпидемии в столице уже заразились 3210 человек. Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего от коронавируса вылечились 849 киевлян.
За сутки заболели:
- 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет,
- 26 мужчин от 24 до 82 лет,
- 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.
Отмечу, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15. В Подольськом- 12. А в Шевченковском районе - 10 случаев, - написал мэр.
Напомним, ранее Зеленскому показали работу лаборатории с COVID. Президент осмотрел лабораторию центра и помещения, где принимают образцы биоматериала на COVID.
Читай также: Заболеваемость коклюшем на Буковине выросла в 13 раз
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.