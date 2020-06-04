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В Киеве второй день подряд фиксируется рост инфицированных на COVID-19

Комментариев: 1
За сутки коронавирусом заболели 77 человек.
В Киеве за сутки коронавирусом заразились 77 человек
В Киеве за сутки коронавирусом заразились 77 человек
EPA/UPG

За минувшие сутки, 3 июня, количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал у себя в Telegram-канале

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С начала эпидемии в столице уже заразились 3210 человек. Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего от коронавируса вылечились 849 киевлян.

За сутки заболели:

  • 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет,
  • 26 мужчин от 24 до 82 лет,
  • 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.

Отмечу, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15. В Подольськом- 12. А в Шевченковском районе - 10 случаев, - написал мэр.

Статистика по заболевшим в каждом районе столицы
Статистика по заболевшим в каждом районе столицы
t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее Зеленскому показали работу лаборатории с COVID. Президент осмотрел лабораторию центра и помещения, где принимают образцы биоматериала на COVID. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Данные, Рост, Эпидемия
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Комментариев (1)
бяка-zluka    04.06.2020, 09:56
Оценка:  0
бяка-zluka
Виталя- гоу все ост разрешай, кто там еще не бастовал- мамки, рестораторы, водилы и пр. уже были...В садиках все уже по шараьану- почти ничего реально не соблюдается, заманаешься все вылизывать.
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