В Киеве полиция и Нацгвардия усилила меры безопасности из-за протестов

В столице будет перекрыто движение по некоторым улицам.

В четверг, 4 июня, в центральной части Киева должны состояться массовых акций, в том числе под зданием Кабмина. Для предотвращения массовых беспорядков на улицы столицы были выведены дополнительные силы Нацполиции и Национальной гвардии Украины, а также кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“Организаторы мероприятий анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации“, - говорится в сообщении.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать закон и нормы карантина, а также не нарушать общественный порядок.

Напомним, ранее украинцев в США призвали не участвовать в протестах. В случае чрезвычайных ситуаций гражданам Украины посоветовали обращаться в дипломатические представительства.

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