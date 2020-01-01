В столичной маршрутке произошла стрельба

Появились первые детали инцидента.

В Киеве в автобусе №18, который курсирует по маршрутку ст. м. Харьковская - ш. Харьковское, в ночь на 4 июня произошла стрельба.

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Об этом сообщили на канале Дарница Live в Telegram.

По предварительной информации, все началось с конфликта между одним человеком и целой группой.

В ходе ссоры мужчина якобы достал перечный баллончик и попытался использовать его против оппонентов, но средство самообороны в него забрали.

После того как отобрали перечный баллончик, мужчина просто в автобусе достал пистолет и сделал выстрел, - сказано в сообщении.

Другие детали стрельбы пока неизвестны.

Напомним, под Днепром пьяный мужчина расстрелял подростка из ружья. Появились первые детали инцидента.

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