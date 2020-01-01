В столичной маршрутке произошла стрельба
В Киеве в автобусе №18, который курсирует по маршрутку ст. м. Харьковская - ш. Харьковское, в ночь на 4 июня произошла стрельба.
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Об этом сообщили на канале Дарница Live в Telegram.
По предварительной информации, все началось с конфликта между одним человеком и целой группой.
В ходе ссоры мужчина якобы достал перечный баллончик и попытался использовать его против оппонентов, но средство самообороны в него забрали.
После того как отобрали перечный баллончик, мужчина просто в автобусе достал пистолет и сделал выстрел, - сказано в сообщении.
Другие детали стрельбы пока неизвестны.
Напомним, под Днепром пьяный мужчина расстрелял подростка из ружья. Появились первые детали инцидента.
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