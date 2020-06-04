С 5 июня в Киеве могут запретить открывать кафе и рестораны, - Ляшко
Министерство здравоохранения может пересмотреть ослабление карантина в Киеве с 5 июня из-за резкого роста количества заболевших коронавирусом. Об этом главый санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в комментарии "Левому берегу".
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За последние несколько дней в столице зафиксирован рост инцидентности заболеваемости COVID-19.
"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - рассказал Ляшко
Санврач уточнил, что окончательное решение о возвращении к предыдущим уровням карантинных ограничений принимает региональная комиссия.
"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", - добавил он.
Напомним, в столице второй день подряд фиксируется рост инфицированных коронавирусом.
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