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С 5 июня в Киеве могут запретить открывать кафе и рестораны, - Ляшко

Комментариев: 1
Решение об "откате" карантинных ограничений примет региональная комиссия.
Главный санврач Виктор Ляшко
Главный санврач Виктор Ляшко
МОЗ

Министерство здравоохранения может пересмотреть ослабление карантина в Киеве с 5 июня из-за резкого роста количества заболевших коронавирусом. Об этом главый санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в комментарии "Левому берегу". 

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За последние несколько дней в столице зафиксирован рост инцидентности заболеваемости COVID-19.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - рассказал Ляшко

Санврач уточнил, что окончательное решение о возвращении к предыдущим уровням карантинных ограничений принимает региональная комиссия.

"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", - добавил он.

Напомним, в столице второй день подряд фиксируется рост инфицированных коронавирусом.

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Комментариев (1)
myth_buster    04.06.2020, 13:25
Оценка:  -22
myth_buster
об откате...
давайте сразу решение о размерах отката
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