В Киеве карантин не ослабят: Известна причина

В столице ослабление карантина должно было начаться 5 июня.

В Киеве пока не будут ослаблять карантин EPA/UPG

Из-за сложной эпидемической ситуации в столице текущие карантинные ограничения, вероятно, продлятся до конца недели. На сегодняшний день Киев не готов к новому этапу ослабления карантинных мероприятий. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

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За минувшие сутки, 3 июня, число инфицированных в столице резко возросло, заболели 77 человек. Рубан заявил, показатель инцидентности в столице растет уже несколько дней, что не позволяет смягчить карантин в ближайшее время.

В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшения эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, это 2-3 дня, не будет наблюдаться, - заявил он.

Как сообщается, окончательное решение о смягчении карантина будет принято завтра утром городской комиссией по чрезвычайным ситуациям. Рубан также отметил, что комиссия вряд ли разрешит перейти к следующему этапу снятия ограничений в ближайшие дни.

Завтра будет принято решение. Согласно постановлению Кабмина, будет рассмотрено внедрение этих новых этапов смягчения карантинных мер. В связи с той ситуацией, которую мы наблюдаем сегодня - вывод о дальнейшем переходе (к смягчению карантина - ред.) сделан не будет, я думаю. Нет для этого оснований. Объективно завтра нельзя будет принять еще решение, нет данных, чтобы принимать такое решение, - добавил чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это, что Киев фактически переходит к адаптивному карантину, Рубан ответил: “Да, безусловно“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве второй день подряд фиксируется рост инфицированных на COVID-19. За сутки коронавирусом заболели 77 человек.

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