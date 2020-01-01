Приказ КГГА об отмене экзаменов в Киеве недействительный – Кабмин

Министерство образование выступило с заявлением, в котором указало на неправомерность отмены экзаменов в Киеве.

Приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации от 3 июня 2020 №102 “Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации“ является недействительным и не подлежащим исполнению. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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“В соответствии с требованиями законодательства, этот приказ Департамента подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины. Нормативно-правовые акты могут быть направлены для выполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования“, - говорится в сообщении.

В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются не вступившими в силу и не могут быть применены. При направлении на выполнение и опубликовании нормативно-правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации.

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Отмечается, что сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни Минобразования, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, которая происходит в форме внешнего независимого оценивания.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускников киевских школ освободили от прохождения государственной итоговой аттестации. Вместе с тем уточняется, что для поступления в вузы обязательным является прохождение внешнего независимого оценивания.

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