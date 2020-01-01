В Киеве в метро увеличили число станций, закрываемых на вход в час пик

Чтобы уменьшить скопление людей, некоторые станции метрополитена закрывают на 20-30 минут в час пик.

В метрополитене Киева начали чаще ограничивать вход на некоторых станциях в час пик. Об этом заявила замглавы столичного метро Наталья Макогон в четверг, 4 июня.

Метрополитеном ежедневно пользуются ориентировочно 700 тысяч пассажиров, сказала Макогон.

"Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела", - продолжила Макогон и добавила, что до карантина общий пассажиропоток составлял полтора миллиона в день.

Тем не менее, ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери. Сейчас на пяти станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем.

"Мы следим за пассажиропотоком в оперативном режиме. Под особым контролем - станции Житомирская, Святошин, Черниговская, Лесная, Почайна. Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток", - отметила Макогон.

В пиковые часы на 20-30 минут эти станции могут ограничивать на вход, что позволяет растянуть пассажиропоток, подытожила представительница метрополитена.

Напомним, что ранее в Киеве начали ограничивать вход в метро. За неделю число пассажиров метрополитена возросло более чем в два раза - до 675 тысяч - по сравнению с пассажиропотоком в первый день открытия.

Также сообщалось, что киевлян просят готовиться к длинным очередям в метро. В метрополитене даже примерно не знают, сколько времени пассажирам придется стоять в очереди при введении ограничений.

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