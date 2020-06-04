В Киеве задержан прокурор на взятке в $100 тысяч

Прокурор обещал решить вопрос о закрытии уголовного дела и в дальнейшем "курировать" деятельность банка.

В Киеве правоохранители задержали прокурора местной прокуратуры во время получения $100 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает Нацполиция в четверг, 4 июня.

"Следствием было установлено, что, будучи прокурором в уголовном производстве, открытого по факту служебной халатности членов правления банковского учреждения, требовал от его представителей $100 тысяч долларов. За эту сумму работник прокуратуры обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства и в дальнейшем "кураторства" деятельности банка. В частности – нерегистрации правоохранительными органами любых уголовных производств относительно финучреждения", – говорится в сообщении.

В свою очередь ГБР сообщает, что прокурора задержали в помещении банка. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.190 УК Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Прокурору грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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