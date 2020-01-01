Минобразования назвало причину обысков в университете Шевченко
Исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий отвергла, что обыски связаны с коррупцией.
Обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией. Об этом заявила и.о. главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий в эфире программы на hromadske.
Перед этим в полиции заявили, что обыски связаны с коррупцией.
"Имею информацию несколько другую. Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", — сказала Мандзий.
Глава МОН уверяет, что речь идет не о коррупции, а лишь о проверке образовательного процесса на отдельном факультете.
"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучения иностранцев на юридическом факультете", — рассказала она.
Напомним, 4 июня стало известно, что правоохранители проводят обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Шевченко. Сообщалось, что причиной всему стала взятка.
Еще сообщалось, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко попал в рейтинг лучших ВУЗов мира.
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