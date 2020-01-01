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Минобразования назвало причину обысков в университете Шевченко

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Исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий отвергла, что обыски связаны с коррупцией.
Мандзий озвучила причину обысков в ВУЗе
Мандзий озвучила причину обысков в ВУЗе
geol.univ.kiev.ua
 
Обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией. Об этом заявила и.о. главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий в эфире программы на hromadske.
 
Перед этим в полиции заявили, что обыски связаны с коррупцией.
 
"Имею информацию несколько другую. Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", — сказала Мандзий.
 
Глава МОН уверяет, что речь идет не о коррупции, а лишь о проверке образовательного процесса на отдельном факультете.
 
"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучения иностранцев на юридическом факультете", — рассказала она.
 
Напомним, 4 июня стало известно, что правоохранители проводят обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Шевченко. Сообщалось, что причиной всему стала взятка.
 
Еще сообщалось, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко попал в рейтинг лучших ВУЗов мира.

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Теги: обыск, минобразования, ВУЗы, Университет Шевченка
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Источник: korrespondent.net

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