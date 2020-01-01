Кличко: Карантин в Киеве в ближайшие дни не ослабят

Мэр заявил, что в столице пока не будут открывать рестораны, кафе и бассейны.

Карантин в Киеве пока ослаблять не будут EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пока не будут ослаблять карантин. Это связано с ростом числа инфицированных коронавирусом, который наблюдается третий день подряд. Об этом мэр написал у себя в Telegram-канале.

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“Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах нормы, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны, кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9“, - пишет мэр.

Кличко отметил, что он не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления.

Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин? – говорит глава города.

Мэр завил, что решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в метро увеличили число станций, закрываемых на вход в час пик. Чтобы уменьшить скопление людей, некоторые станции метрополитена закрывают на 20-30 минут в час пик.

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