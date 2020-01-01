В Киеве из окна высотки выбросился 20-летний парень

Полиция подозревает, что это суицид.

В пятницу, 5 июня, в Деснянском районе столицы в результате падения с 21 этажа погиб парень 2000 года рождения. Полиция предварительно квалифицирует событие как самоубийство.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий пресс-службы Деснянского отделения полиции города Киева.

По данным полиции, в квартире парня была найдена предсмертная записка.

Утром было сообщение, что на улице Лаврухина из окна 21 этажа упал парень 2000 года рождения. Сейчас тело находится на вскрытии, телесных повреждений на теле парня, не связанных с падением с высоты, не было. В квартире следователи нашли предсмертную записку. Предварительная квалификация "возможно самоубийство", - отметили в полиции.

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Напомним, телеведущая ушла из жизни из-за отказа возлюбленного на ней жениться. Девушка пять лет ждала, что ее любимый женится на ней. Когда она получила отказ, то предпочла покончить с собой.

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