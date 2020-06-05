В Киеве компания избила водителя трамвая из-за просьбы надеть маски

Сейчас пострадавший находится в больнице.

В Киеве компания мужчин избила водителя трамвая из-за того, что он отказался ехать, пока все пассажиры не наденут маски. Об этом информирует Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua“.

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По информации ресурса, на остановке в трамвай зашли несколько пассажиров (компания друзей), которые были без масок. Водитель и кондуктор попросили их надеть маски, на что получили отказ в грубой форме.

После этого водитель попытался объяснить компании, что, если они не наденут маски, он дальше продолжать движение не имеет права и трамвай будет стоять, пока не приедут сотрудники полиции.

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На это компания отреагировала агрессивно и набросилась на водителя с кулаками.

Отмечается, что водителя избили очень сильно, сейчас он находится в больнице. Прибывшие на место полицейские задерживать агрессоров отказались.

Полиция их не задержала, сказали, что, мол, если выжил, то они закрывать не могут. Законы такие, - пишет автор поста.

В полиции о данном происшествии пока ничего не сообщают.

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