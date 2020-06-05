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В Киеве за просьбу одеть маску избили водителя трамвая

Комментариев: 2
Водитель попытался объяснить пассажирам, что если они не наденут маски, то он не имеет права продолжать движение.

В Киеве группа пассажиров избила водителя трамвая после просьбы надеть защитную маску. Видео инцидента опубликовано на странице ДТП.kiev.ua в Facebook.

"На остановке трамваи совершал посадку/высадку пассажиров, когда посадка закончилась, несколько пассажиров (компания друзей), были без масок. Их водитель и кондуктор попросили одеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме. После этого водитель попытался нормально объяснить, что если они не оденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право и трамваи будет стоять пока не приедут копы", - говорится в подписи к видео.

После этого компания отреагировала крайне агрессивно и накинулась с кулаками на водителя.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

 
Также Корреспондент писал, что ветеран АТО без ноги избил водителя маршрутки.
 

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Теги: Киев, Трамвай, избиение, карантин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Потому_что    05.06.2020, 18:59
Оценка:  0
Потому_что
Быдло понаехало, твари привыкли у себя в селах лопухами подтираться, небось и залепленые еще.
SERGE_M    05.06.2020, 18:42
Оценка:  0
SERGE_M
Одеть маску? )
Во что он должен был ее ОДЕТЬ?
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