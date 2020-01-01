Минера киевского моста Метро отправили в психбольницу

Подозреваемого будут содержать в условиях, исключающих его опасное поведение, отмечают в прокуратуре Киева.

Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии изданию УНН.

"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение", - сказала она.

По словам представителя прокуратуры, в психиатрической лечебнице Ткаленко будет содержаться в условиях, исключающих его опасное поведение - до 29 июля включительно.

Как сообщалось ранее, "минер" киевского моста Метро кричал и матерился в суде . Он критиковал социальные службы, периодически переходил на нецензурную брань.

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