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Минера киевского моста Метро отправили в психбольницу

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Подозреваемого будут содержать в условиях, исключающих его опасное поведение, отмечают в прокуратуре Киева.
Суд учел склонность подозреваемого к суициду
Суд учел склонность подозреваемого к суициду
кадр из видео
 
Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии изданию УНН.
 
 
"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение", - сказала она.
 
По словам представителя прокуратуры, в психиатрической лечебнице Ткаленко будет содержаться в условиях, исключающих его опасное поведение - до 29 июля включительно. 
 
Как сообщалось ранее, "минер" киевского моста Метро кричал и матерился в суде. Он критиковал социальные службы, периодически переходил на нецензурную брань.

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Теги: Киев, мост, прокуратура, психически больной
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Источник: korrespondent.net

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