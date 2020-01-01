Возле столичного ТРЦ гуляла голая девушка

Инцидент засняли на видео.

В пятницу, 5 июня, в Киеве неподалеку от торгово-развлекательного центра "Пирамида", который расположен на улице Александра Мишуги, расхаживала полностью голая девушка.

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В сети появилась краткая видеозапись странной прогулки.

На видеоролике, снятом очевидцем событий, видно, как голая молодая девушка с распущенными волосами неторопливо прогуливается по парковке возле ТРЦ. Затем она останавливается у автомобиля марки Renault.

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До сих пор неизвестно, почему девушка решила появиться на улице в голом виде.

Внимание!!! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, под Харьковом фермеры держали в трудовом рабстве 9 человек. Людей держали в нечеловеческих условиях.

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