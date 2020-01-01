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По улице в Киеве гуляла голая женщина

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Неизвестная с распущенными волосами и без одежды прогуливалась по парковке возле одного из ТРЦ.

Возле торгово-развлекательного центра Пирамида на улице Александра Мишуги в Киеве вечером в пятницу гуляла обнаженная девушка. Видеозапись странной прогулки опубликовали пользователи Facebook.

В ролике, снятом очевидцем, голая молодая женщина с распущенными волосами неторопливо идет по парковке, затем останавливается у автомобиля Renault.

Почему она решила появиться на улице в таком виде, неясно.

Ранее в Киеве полиция задержала голого мужчину. Он стоял под окнами многоэтажки, призывая "творца". 

Напомним, по Днепру 8 марта гуляла голая женщина. Очевидцы засняли на видео абсолютно голую женщину, которая спокойно прогуливалась по Днепру.

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Теги: Киев, видео, курьез, голые
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Источник: korrespondent.net

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