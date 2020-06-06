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В столичной маршрутке цинично унизили жену убитого АТОшника

Комментариев: 3
Появились детали инцидента.
Водителя уволили
Водителя уволили
facebook.com/greencatua

В столичной маршрутке произошел очередной скандал с водителем и супругой погибшего во время войны на Донбассе бойца. 

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Детали инцидента сообщил Алексей Ходзенко на своей Facebook-странице.

По предварительной информации, женщина зашла в маршрутку №177, которую обслуживает частное предприятие "Универсал-Транс", и сказала, что у нее есть удостоверение "члена семьи погибшего". На это водитель решил нецензурно выругаться и сообщил, что ему все равно и этот документ ничего не значит.

К слову, водитель следующей маршрутки того же перевозчика в крайне вежливой форме объяснил женщине, что до конца карантина такие удостоверения у них не действительны и извинился за своего "коллегу".

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Между тем, на этому история не закончилась. Алексей Ходзенко на своей странице в соцсети призвал активистов собраться перед транспортной компанией и потребовать извинения перед женщиной от директора. Директор компании извинился за водителя и уволил его.

Напомним, в Николаеве маршрутчик, избивший инвалида АТО, на коленях просил прощения. Мужчину заставили просить прощения у потерпевшего ветерана АТО.

 

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Теги: водитель, Киев, скандал, жена АТОшника
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Комментариев (3)
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ДонАмигос    06.06.2020, 13:07
Оценка:  -1
ДонАмигос
А удостоверение"Друг погибшего Терминатора"прокатит в маршрутках?
sOLOMON8    06.06.2020, 13:09
Оценка:  -2
sOLOMON8
ДонАмигос в Педерастии прокатит! Пользуйся
Педру_Слава    06.06.2020, 12:56
Оценка:  -22
Педру_Слава
Новость в чём? Халява не прокатила?
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