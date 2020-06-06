В столичной маршрутке цинично унизили жену убитого АТОшника

Появились детали инцидента.

В столичной маршрутке произошел очередной скандал с водителем и супругой погибшего во время войны на Донбассе бойца.

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Детали инцидента сообщил Алексей Ходзенко на своей Facebook-странице.

По предварительной информации, женщина зашла в маршрутку №177, которую обслуживает частное предприятие "Универсал-Транс", и сказала, что у нее есть удостоверение "члена семьи погибшего". На это водитель решил нецензурно выругаться и сообщил, что ему все равно и этот документ ничего не значит.

К слову, водитель следующей маршрутки того же перевозчика в крайне вежливой форме объяснил женщине, что до конца карантина такие удостоверения у них не действительны и извинился за своего "коллегу".

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Между тем, на этому история не закончилась. Алексей Ходзенко на своей странице в соцсети призвал активистов собраться перед транспортной компанией и потребовать извинения перед женщиной от директора. Директор компании извинился за водителя и уволил его.

Напомним, в Николаеве маршрутчик, избивший инвалида АТО, на коленях просил прощения. Мужчину заставили просить прощения у потерпевшего ветерана АТО.

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