В Киеве зафиксировали новый коронавирусный антирекорд

Кличко рассказал об эпидемиологической ситуации в столице.

Киев второй день подряд становится "рекордсменом" по количеству зараженных в стране. За минувшие сутки вирус обнаружили у 83 человек.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

По данным Кличко, 11 человек из зараженных - медицинские работники. В больницы попали 25 человек всего за день.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 19, Деснянском - 17 и в Дарницком и Днепровском - по 10 случаев. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Отмечу, что это - чуть ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии, - сказал Кличко.

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Кроме того, Кличко отметил, что за сутки в столице умерло 2 больных Covid-19, выздоровели - 12.

Среди новых больных - 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин от 18 до 82 лет, 10-летняя девочка и 3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

На данный момент в столичных больницах с диагнозом коронавирус лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных - в тяжелом состоянии. Трое - под аппаратами ИВЛ. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, среди них 8 детей.

Инфографика Телеграм/Кличко

Напомним, в Украине более 5 тысяч медиков заразились коронавирусом. Ситуация остается напряженной.

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