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Кличко: За последние сутки COVID-19 заболели 43 человека

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Среди заболевших один медик.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Getty Images

За последние сутки в столице количество инфицированных увеличилось на 43 человека. Два пациента умерли. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко. 

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“На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет, 16 мужчин от 22 до 82 лет, 2 девочки, которым по 4 года и пятимесячный мальчик“ - отметил мер. 

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков - отметил Кличко

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“Наибольшее количество случаев обнаружено в Шевченковском районе - 9, в Святошинском - 7 и в Соломенском районе - 6 случаев“ - подытожил мер.

Статистика заболевших коронавирусом в Киеве
Статистика заболевших коронавирусом в Киеве
Виталий Кличко

Ранее сообщалось о том, что за сутки COVID-19 заболели 485 человек, погибли 11 украинцев.

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Теги: коронавирус, Киев, Виталий Кличко
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