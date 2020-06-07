В Сети заметили, как Кличко "шастал" в дорогом ресторане

В Сети опубликовано видео, как мер столицы Виталий Кличко отдыхал в дорогом ресторане столицы.

В Сети появилось видео с мером столицы Виталием Кличко. На кадрах видно, как мер якобы посетил столичный ресторан Avalon. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Perepichka News.

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По информации телеграм-канала, Кличко побывал на Дне рождении в ночь на 6 июня. Авторы канала иронично отметили, что мер якобы “контролировал эпидемиологическую ситуацию“.

Авторы напомнили, как мер неоднократно призывал всех сидеть дома. Поэтому Кличко обвинили в “шастаньи“.

Ранее сообщалось о том, что на “мосту Кличко” снова треснуло стекло.

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