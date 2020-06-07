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В Сети заметили, как Кличко "шастал" в дорогом ресторане

Комментариев: 1
В Сети опубликовано видео, как мер столицы Виталий Кличко отдыхал в дорогом ресторане столицы.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
Скриншот

В Сети появилось видео с мером столицы Виталием Кличко. На кадрах видно, как мер якобы посетил столичный ресторан Avalon. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Perepichka News. 

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По информации телеграм-канала, Кличко побывал на Дне рождении в ночь на 6 июня. Авторы канала иронично отметили, что мер якобы  “контролировал эпидемиологическую ситуацию“.

Авторы напомнили, как мер неоднократно призывал всех сидеть дома. Поэтому Кличко обвинили в “шастаньи“. 

Ранее сообщалось о том, что на “мосту Кличко” снова треснуло стекло.

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Теги: Виталий Кличко, ресторан, день рождения
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Комментариев (1)
СливнойБачок    07.06.2020, 14:54
Оценка:  0
СливнойБачок
Что за дебил написал эту статью ? Что значит " шастал "? Человеку нельзя уже покушать в дорогом ресторане ? Какая-то заказная статья от Дубинского
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