Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве снова скачок прироста коронавируса

Комментариев: 0
За день количество новых случаев коронавируса в столице выросло на 29 человек - почти до 3,5 тысяч.
В Киеве уже почти 3,5 тысяч заболевших коронавирусом
В Киеве уже почти 3,5 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в Киеве обнаружили коронавирус у 72 человек, тогда как днем ранее выявили 43 заболевших. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщается в Телеграмм мэра столицы Виталия Кличко.

Среди заболевших 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и четверо детей - две девочки 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 10 лет и 8 месяцев.

Всего в столице уже 3 490 случаев заболевания COVID-19.

При этом о выздоровевших или умерших не сообщается.

 

Таким образом, Киев стал лидером по количеству зараженных за минувшие сутки. Всего в Украине вчера выявили 463 новых больных.

За все время в Украине коронавирус обнаружили у 27 462 человек, 12 195 из них выздоровели, 797 - умерли.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь