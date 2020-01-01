В Киеве снова скачок прироста коронавируса
За сутки в Киеве обнаружили коронавирус у 72 человек, тогда как днем ранее выявили 43 заболевших. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщается в Телеграмм мэра столицы Виталия Кличко.
Среди заболевших 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и четверо детей - две девочки 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 10 лет и 8 месяцев.
Всего в столице уже 3 490 случаев заболевания COVID-19.
При этом о выздоровевших или умерших не сообщается.
Таким образом, Киев стал лидером по количеству зараженных за минувшие сутки. Всего в Украине вчера выявили 463 новых больных.
За все время в Украине коронавирус обнаружили у 27 462 человек, 12 195 из них выздоровели, 797 - умерли.
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