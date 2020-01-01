Во время нелегальных гонок в Киеве погиб человек

Непристегнутый пассажир вылетел из авто во время ДТП.

В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщают Вартові Еспресо.

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Предварительно известно, что автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на большой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода.

От удара непристегнутый пассажир Honda вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы, погиб на месте происшествия. Также Honda зацепила легковушку BMW. Водители авто от помощи врачей отказались. На месте также работают спасатели ДСНС. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за кражи омывателя на АЗС погиб человек.