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Рыбалка в Гидропарке закончилась ножницами в шее

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Два пьяных приятеля поссорились.
Мужчина вонзил ножницы в шею приятелю по рыбалке
Мужчина вонзил ножницы в шею приятелю по рыбалке
kyiv.npu.gov.ua

В столичную полицию поступило сообщение о том, что человек получил ранения в столичном Гидропарке. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, врачи и наряд патрульной полиции.

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Как рассказала следователь Днепровского управления полиции Александра Короткевич, при установлении всех обстоятельств происшествия правоохранители выяснили, что мужчины приехали порыбачить. Рыбалка сопровождалась употреблением алкоголя.

"На почве внезапной неприязни 50-летний злоумышленник напал на товарища с ножницами. В результате 45-летний пострадавший получил проникающее ранение в шею. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи в условиях стационара".

Подозреваемого задержали
Подозреваемого задержали
kyiv.npu.gov.ua

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Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятые ножницы, как вещественное доказательство, направленные на проведение экспертного исследования.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Фастове мужчина зарезал сестру и двух квартирантов.

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Теги: Гидропарк, полиция
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