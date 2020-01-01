В Киеве за сутки коронавирусом заболели 33 человека
За минувшие сутки, 8 июня, в Киеве коронавирусом заболели 33 человека. Среди них 1 медик. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал у себя в Telegram-канале.
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Так, в Киеве уже 3523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.
За сутки заболели:
- 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет
- 12 мужчин от 19 до 73 лет
- 1 мальчик, которому 9 лет.
Также сообщается, что в больницы столицы госпитализировано 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. За минувшие сутки выздоровели 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев, - написал мэр.
Напомним, ранее в Крыму насчитали 623 случая коронавируса. Из них скончались уже 17 крымчан. В Севастополе выявили 177 случаев, еще 466 - на остальной части полуострова.
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