В Киеве за сутки коронавирусом заболели 33 человека

За сутки в столице скончались 2 человека.

За сутки в Киеве короновирусом заболели 33 человека EPA/UPG

За минувшие сутки, 8 июня, в Киеве коронавирусом заболели 33 человека. Среди них 1 медик. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал у себя в Telegram-канале.

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Так, в Киеве уже 3523 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.

За сутки заболели:

20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет

12 мужчин от 19 до 73 лет

1 мальчик, которому 9 лет.

Также сообщается, что в больницы столицы госпитализировано 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. За минувшие сутки выздоровели 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев, - написал мэр.

Количество инфицированных в каждом районе столицы t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее в Крыму насчитали 623 случая коронавируса. Из них скончались уже 17 крымчан. В Севастополе выявили 177 случаев, еще 466 - на остальной части полуострова.

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