В центре Киева трое вооруженных мужчин ограбили врача на 290 тыс. грн.

Правоохранители оперативно задержали преступников.

В Киеве трое вооруженных мужчин напали на врача и, угрожая ножом, отобрали у него медоборудование на 290 тысяч гривен. Злоумышленники были задержаны по горячим следам через несколько минут после инцидента. Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Киевской области.

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Ограбление произошло в ночь на 9 июня на бульваре Тараса Шевченко. Прибывшие на место происшествия правоохранители оперативно задержали троих подозреваемых в совершении разбоя.



“Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое отобрали неизвестные. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины“, - рассказал начальник отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

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Отмечается, что полицейские задержали мужчин родом из Харькова, Ворзеля и Черкасской области, 1975, 1995 по 1992 годов рождения соответственно. Как оказалось, что 45-летний харьковчанин был ранее судим за совершение грабежа. Он вышел из тюрьмы в прошлом году и сразу же стал фигурантом нового расследования за совершения подобного преступления.



“Мы изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медицинское оборудование. По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества“, - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве пьяный парень угнал автомобиль иностранного посла.