В Киеве объявлено штормовое предупреждение: Надвигается сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В столице 9 июня ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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“В ближайший час и до конца дня 9 июня в столицы ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)“, - сказано в сообщении.

Специалисты призывают жителей столицы придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Украины резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют шквальный ветер, грозу и град.

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