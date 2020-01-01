В Киеве объявлено штормовое предупреждение: Надвигается сильный ветер
Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
В столице 9 июня ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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“В ближайший час и до конца дня 9 июня в столицы ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)“, - сказано в сообщении.
Специалисты призывают жителей столицы придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, ранее сообщалось, что на западе Украины резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют шквальный ветер, грозу и град.
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