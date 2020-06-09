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В Киеве поезд Kyiv Boryspil Express возобновляет свою работу

Комментариев: 2
Экспресс частично восстанавливает работу с 15 июня.
В Киеве начинает работу Kyiv Boryspil Express
В Киеве начинает работу Kyiv Boryspil Express
facebook.com/Иван Юрик

Kyiv Boryspil Express, который ходит по маршруту от Центрального ж/д вокзала Киева в международный аэропорт “Борисполь“, частично возобновит работу с 15 июня. Об этом сообщил и.о. главы правления АО “Укрзализныця“ Иван Юрик у себя в Facebook

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“Теперь Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе “Выдубичи“. Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать“, - заявил чиновник.

Он также отметил, что его следования на первом этапе частично восстанавливается с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будет увеличиваться и количество рейсов экспресса в сутки.

Напомним, ранее в Киеве УЗ завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи. Станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростные поезда Интерсити и Интерсити +. 

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Теги: Киев, Выдубичи, Борисполь, Поезд, Экспресс
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    09.06.2020, 17:20
Оценка:  +1
zadneprohodchik
спрашивается накуя если рейсов нет
Woodbrother    09.06.2020, 17:25
Оценка:  0
Woodbrother
Одиночные рейсы летают.
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