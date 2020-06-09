В Киеве поезд Kyiv Boryspil Express возобновляет свою работу

Экспресс частично восстанавливает работу с 15 июня.

Kyiv Boryspil Express, который ходит по маршруту от Центрального ж/д вокзала Киева в международный аэропорт “Борисполь“, частично возобновит работу с 15 июня. Об этом сообщил и.о. главы правления АО “Укрзализныця“ Иван Юрик у себя в Facebook.

Читай также: В Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки

“Теперь Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе “Выдубичи“. Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать“, - заявил чиновник.

Он также отметил, что его следования на первом этапе частично восстанавливается с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будет увеличиваться и количество рейсов экспресса в сутки.

Напомним, ранее в Киеве УЗ завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи. Станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростные поезда Интерсити и Интерсити +.

Читай также: В МАУ рассказали о стоимости авиавиабилетов на Low Cost

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.