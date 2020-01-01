Проректор столичного вуза попался на взятке

Мужчину поймали с поличным.

На получении неправомерной финансовой выгоды в сумме 220 тысяч гривен в Киеве задержали проректора частного высшего учебного заведения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Отмечается, что проректор за эту сумму обещал решить вопрос со вступлением иностранцев в вуз. Также известно, что мужчина обещал решить вопрос о получении виз, дающих им разрешение для въезда на территорию Украины.

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Сегодня, 9 июня, проректора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрения по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Напомним, в Киеве задержан прокурор на взятке в $100 тысяч. Прокурор обещал решить вопрос о закрытии уголовного дела и в дальнейшем "курировать" деятельность банка.

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