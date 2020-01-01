Обыски в КНУ имени Шевченко: стали известны подробности дела

Полиция и СБУ изымали на юрфаке документы, касающиеся обучения иностранных студентов нынешнего и предыдущих учебных годов.

На прошлой неделе правоохранители проводили обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Шевченко для изъятия документов по обучению иностранцев в предыдущие годы. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда, текст которого во вторник, 9 июня, обнародовал Укринформ.

"...Предоставить разрешение следователям группы следователей, прокурорам группы прокуроров на проведение обыска в помещениях аудиторий №146, 227, 255, 261, 163, 240, расположенных в здании по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 60... с целью выявления и изъятия вещей и документов по проведению зачетов, экзаменов и переводу на старшие курсы соискателей образования, должностными лицами КНУ им. Т.Шевченко...", - говорится в постановлении.

В частности, суд дал разрешение на изъятие распоряжений декана о допуске к сдаче комплексного квалификационного экзамена и документов о сдаче экзаменов студентами-иностранцами, которые закончили обучение в 2017-2018 учебных годах и 2018-2019 учебных годах; копии дипломов о присвоении образовательной степени Бакалавр студентам-иностранцам, которые закончили обучение в 2017-2018 учебных годах и 2018-2019 учебных годах.

Также суд предоставил разрешение на изъятие выписок из базы Тритон успеваемость студентов-иностранцев, которые закончили обучение в 2017-2018 учебных годах и 2018-2019 учебных годах и их зачетных книжек, личных дел; документов относительно студентов-иностранцев, которые сейчас учатся на заочной форме на бакалавра, в частности, относительно личных дел, зачетных книжек таких студентов, и других документов.

Кроме того, суд разрешил изъятие документов, касающихся обучения ряда студентов-иностранцев, в частности, отчисления, допуска, неприбытия на сдачу или пересдачу экзаменов, материалов о научно-педагогических работниках университета за период с 1 января 2018 года по 20 мая 2020 года.

Решение было вынесено 2 июня судьей Печерского суда Киева Сергеем Вовком.

Напомним, 4 июня полиция и СБУ проводила обыски в главном корпусе КНУ имени Т. Г. Шевченко. Официальный представитель Нацполиции Оксана Блищик уточнила журналистам, что обыски проходили на юридическом факультете. Позже в Минобразования заявили, что обыски связаны с коррупцией.

А сегодня стало известно, что в Киеве проректор частного университета требовал с иностранцев взятки за вступление в университет в размере 220 тысяч.

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