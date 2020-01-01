Мужчина угрожал взорвать фирму в Киеве: Его задержали

Псевдоминером оказался 59-летний местный житель.

10 июня правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который угрожал взорвать фирму, находящеюся в Соломенском районе Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

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Мужчина позвонил на линию “102“ и сообщил, что намерен взорвать фирму, которая распложена в его доме на улице Молодогвардейской.



Прибывшие на место полицейские, взрывотехники и кинолог обследовали территорию и не обнаружили никаких подозрительных предметов и веществ.



Во время проведения следственных действий полицейские выявили псевдоминера и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Хулиганом оказался ранее не судимый 59-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По словам нарушителя, он решил “пошутить“, потому что ему мешал шум от автомобилей данной фирмы.



Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УКУ. Подозреваемому грозит до шести лет тюремного заключения.



Напомним, в центре Киева трое вооруженных мужчин ограбили врача на 290 тыс. грн.