В Киеве 57 новых больных коронавирусом, один человек умер

Столичный мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.

Кличко отчитался о ситуации в столице кадр из видео

За последние сутки коронавирус выявили еще у 57 жителей Киева. Среди них четверо медиков. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлай-брифинга.

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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков. Один случай за минувшие сутки - летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - сообщил Кличко.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет и девочка 15 лет. А также 23 мужчины от 18 до 72 лет и трое мальчиков - одному меньше месяца, двум другим - 15 и 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 12 больных. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе 18. Деснянском - 10. Но в Днепровском - 9 случаев, - отметил Кличко.

kyivcity.gov.ua

Напомним, на утро 10 июня в Украине подтвержден 28 381 случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За минувшие сутки выявили 525 новых больных.

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