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В Киеве могут снова ужесточить карантин - Кличко

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По словам мэра, карантин в столице ужесточат, если критерий заболеваемости превысит 24 больных на 100 тысяч населения.
В Киеве могут ужесточить карантин
В Киеве могут ужесточить карантин
depositphotos.com

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что столица пока не может перейти к следующим этапам ослабления ограничений. Более того, мэр предостерег киевлян об ужесточении карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Об этом глава столицы заявил на брифинге. 

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“Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 тыс жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано“, - заявил мэр.

Кличко также отметил, что если критерий заболеваемости превысит 24 больных на 100 тыс населения, город будет вынуждено вернуться к ограничениям.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 57 новых больных коронавирусом, один человек умер. Столичный мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. 

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Теги: Кличко, Коронавирус, Карантин, Киев, Ужесточение
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