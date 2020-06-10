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В детском саду Киева зафиксировали вспышку COVID-19: заболело 14 человек

Комментариев: 2
Диагноз подтвердился у 14 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В одном из детских садов Киева зафиксировали масштабную вспышку COVID-19. Диагноз подтвердился сразу у 14 работников.

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Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, всего в столице открылись 500 детских садов, которые посещают более 19,5 тысяч детей. При этом не открылись два детсада из-за того, что у работников был обнаружен коронавирус.

Мы не открываем два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе. Результаты проверки персонала... в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором саду - одного работника. Эти сады не работали и пока работать не будут, - сказал Кличко.

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Также градоначальник отметил, что в Соломенском районе помощница воспитателя контактировала с больным коронавирусом.

Тест отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Сад закрыли на карантин, - уточнил Кличко.

Напомним, в Киеве 57 новых больных коронавирусом, один человек умер. Столичный мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.

 

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Теги: коронавирус, Киев, детский сад
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Комментариев (2)
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amzyraa    10.06.2020, 14:01
Оценка:  +1
amzyraa
Виталя говорил что 12 чел на 100 тыщ. потом 24, потом-14, терь опять 24,Капец- тестирование ни в однои садике не делали.По крайней мере в Днепровском р-не Киева. 3 маски и 5 пар перчаток- все защитные средства персоналу.4000 тыщи зарплата и вы за свой щет все покупайте.
dиk    10.06.2020, 14:18
Оценка:  +2
dиk
А чего ты хочешь от чела, которого били по голове? Он читать только научился. Да он не знает вообще какая зарплата у тех персонала чистыми.
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