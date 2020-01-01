Пожар в райотделе уничтожил уголовные дела: расследуют как поджог

В одном из отделений полиции Киева во время пожара пострадали документы.

В Киеве правоохранители выясняют причины и обстоятельства пожара, который произошел в помещении полицейского участка и уничтожил часть документов. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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“Сегодня в 3:35 в столичную полицию поступило сообщение о возгорании в помещении подразделения Национальной полиции Украины, на ул. Набережное шоссе, 25 в Печерском районе столицы. По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, взрывотехники, кинологи, криминалисты и представители других профильных служб и ведомств“, - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали огонь, которым были повреждены служебные кабинеты и технические помещения. В результате инцидента никто не пострадал, но сгорела часть документов.

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Как заверили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины, все фигуранты уголовных производств, материалы которых частично повреждены в результате пожара, понесут законное наказание.

У следователей есть электронные дубликаты всех процессуальных документов, поэтому в ближайшее время материалы расследований будут восстановлены, - уверяют полицейские.

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По факту пожара следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, во время протестов под Радой митингующие сожгли “милицейский бобик“. Активисты устроили символическое сожжение одного из символов старой “милиции“, черты которой до сих пор есть в современной полиции.

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