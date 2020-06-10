Большинство киевлян заражаются коронавирусом в транспорте – Кличко

Столичный мэр призвал соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал надевать маски и перчатки в общественном транспорте, потому что именно там происходит больше всего заражений коронавирусом. Об этом киевский городской голова сообщил во время онлайн-брифинга в сред, 10 июня.

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“Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходит в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку“, - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что патрульная полиция следит за соблюдением норм безопасности в общественном транспорте.

Сегодня правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров. И штраф за нарушение может быть от 17 тыс. до 34 тыс. грн. За коммерческий транспорт отвечают владельцы маршруток, контролирует соблюдение норм в нем полиция, - отметил Кличко.

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По словам градоначальника, с 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности.

Кличко заверил, что вагоны метро, автобусы, троллейбусы и трамваи дезинфицируют 3 раза в сутки.

Напомним, за последние сутки коронавирус выявили еще у 57 жителей Киева. Среди них четверо медиков.

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