Экс-замглавы КГГА Слончак пойдет под суд за нападение на полицейского

В прокуратуре отчитались о завершении следствия по скандальному эпизоду со столичным чиновником.

Правоохранители закончили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого подозревают в умышленном нанесении травм полицейскому. Теперь изучением этого дела займется суд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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“Киевская местная прокуратура № 9 направила в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего столичного чиновника, подозреваемого в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей“, - говорится в сообщении.

Хотя в прокуратуре не назвали имя чиновника, из описанных обстоятельств дела становится очевидно, что речь идет о бывшем заме Виталия Кличко Владимире Слончаке.

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля 2020 на территории Соломенского района столицы. Согласно материалам следствия, во время оформления работниками патрульной полиции административного протокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир ее автомобиля. Мужчина, который в то время занимал должность заместителя председателя КГГА, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания патрульных, а в дальнейшем нанес одному из правоохранителей телесные повреждения, - отметили в прокуратуре.

Видео апрельского инцидента с нательной камеры полицейского:

Напомним, после нападения Слончака на полицейского Кличко уволил того с должности своего зама.

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