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В киевских больницах рекорд по числу больных коронавирусом – Кличко

Комментариев: 2
Сейчас на стационарном лечении в больницах столицы находится больше людей, чем за любой другой период с начала эпидемии.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Командование Медицинских сил

Загруженность столичных больниц пациентами с коронавирусной инфекцией достигла максимального уровня с начала эпидемии. Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Так, по состоянию на среду, 10 июня, в больницах Киева находится 223 пациента с COVID-19. Это самое большое количество с начала пандемии.

По словам Кличко, среди госпитализированных 9 детей, а 56 человек находятся в тяжелом состоянии. Пятеро – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также в больницах находятся 84 пациента, у которых подозревают коронавирус, но пока его не подтвердили. В этой категории еще 8 детей.

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Также столичный градоначальник рассказал о большом количестве больных с пневмониями. 408 пациентов лечатся сейчас в стационарах киевских медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с диагнозом пневмония.

Напомним, столичный мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его данным, в Киеве за сутки 57 новых больных коронавирусом, один человек умер.

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Теги: коронавирус, больница, Киев, Кличко
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Комментариев (2)
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В0ЛАНД    10.06.2020, 16:59
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Дебил с отбитым черепом,а разве кто-нибудь думал что при открытом метро и толпах в наземном транспорте будет иначе?
CCS    10.06.2020, 17:19
Оценка:  -1
CCS
Кацабот місяць тому волав, що транспорт не ходить. Тепер - що ходить! Зроби щось корисне для своєї Родіни: йди проголосуй за зміни у "Конституції" РФ! Чи на парад сходи 22 червня ))))
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