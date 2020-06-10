В киевских больницах рекорд по числу больных коронавирусом – Кличко

Сейчас на стационарном лечении в больницах столицы находится больше людей, чем за любой другой период с начала эпидемии.

Загруженность столичных больниц пациентами с коронавирусной инфекцией достигла максимального уровня с начала эпидемии. Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Так, по состоянию на среду, 10 июня, в больницах Киева находится 223 пациента с COVID-19. Это самое большое количество с начала пандемии.

По словам Кличко, среди госпитализированных 9 детей, а 56 человек находятся в тяжелом состоянии. Пятеро – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также в больницах находятся 84 пациента, у которых подозревают коронавирус, но пока его не подтвердили. В этой категории еще 8 детей.

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Также столичный градоначальник рассказал о большом количестве больных с пневмониями. 408 пациентов лечатся сейчас в стационарах киевских медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с диагнозом пневмония.

Напомним, столичный мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его данным, в Киеве за сутки 57 новых больных коронавирусом, один человек умер.

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