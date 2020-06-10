Киевлянин не поместился в салоне и выразил свой протест хулиганскими действиями.

В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и ранил пассажирку

В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и ранил пассажирку

В Киеве полицейские задержали мужчину, который не поместился в троллейбус и, разозлившись бросил в него камень, чем травмировал пассажирку. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

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“В полицию поступило сообщение о том, что на улице Луговой пассажиры задержали хулигана, который повредил общественный транспорт и ранил пассажирку. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и скорая помощь“, - говорится в сообщении полиции.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей женщине первую медицинскую помощь и госпитализировали с раной головы.

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Как выяснили правоохранители, правонарушитель не смог попасть в салон троллейбуса и решил прокатиться на внешней технической лестнице машины. Водитель остановился и сделал замечание мужчине. В ответ хулиган бросил в окно камень, который пробил стекло и попал женщине в голову.

Правоохранители задержали 29-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, столичный мэр призвал соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте. По словам Кличко, большинство киевлян заражаются коронавирусом в транспорте.

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