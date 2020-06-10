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В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и ранил пассажирку

Комментариев: 3
Киевлянин не поместился в салоне и выразил свой протест хулиганскими действиями.
В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и ранил пассажирку
© kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и ранил пассажирку
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В Киеве полицейские задержали мужчину, который не поместился в троллейбус и, разозлившись бросил в него камень, чем травмировал пассажирку.  Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

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“В полицию поступило сообщение о том, что на улице Луговой пассажиры задержали хулигана, который повредил общественный транспорт и ранил пассажирку. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и скорая помощь“, - говорится в сообщении полиции.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей женщине первую медицинскую помощь и госпитализировали с раной головы.

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Как выяснили правоохранители, правонарушитель не смог попасть в салон троллейбуса и решил прокатиться на внешней технической лестнице машины. Водитель остановился и сделал замечание мужчине. В ответ хулиган бросил в окно камень, который пробил стекло и попал женщине в голову.

Правоохранители задержали 29-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, столичный мэр призвал соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте. По словам Кличко, большинство киевлян заражаются коронавирусом в транспорте.

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Теги: Киев, троллейбус, общественный транспорт, хулиганство
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Комментариев (3)
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Woodbrother    10.06.2020, 17:42
Оценка:  +1
Woodbrother
29 летний избиратель клоуна ЗЕ. 100% Нелох
RomaCrimea    10.06.2020, 17:35
Оценка:  -23
RomaCrimea
Герой майдана! Водиляку на гильяку.
Woodbrother    10.06.2020, 17:43
Оценка:  0
Woodbrother
Опять вас сегодня уронили головой об бетонный пол.
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