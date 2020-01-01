Вспышка эпидемии в Киеве: За сутки заболел 91 человек

Умерло за сутки четыре человека.

За минувшие сутки, 10 июня, в столице количество больных коронавирусом увеличилось на 91 человек. Умерли четыре человека. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

За сутки заболели:

55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет

28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет

5 медиков.

Так, в Киеве за время пандемии выявили уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24. Соломенском и Святошинском - по 12. В Днепровском районе - 10 случаев, - написал мэр.

Количество инфицированных в каждом районе столицы t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 689 случаев COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии.

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