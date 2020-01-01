В Днепре на Осокорках нашли неопознанный труп

Полиция не может опознать погибшего и просит граждан помочь установить личность мужчины.

Полиция Киева обратилась к гражданам с просьбой помочь установить личность мужчины, чей труп правоохранители обнаружили в реке Днепр на территории Дарницкого района. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

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“9 июня около 13:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа человека в реке на столичных Осокорках. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

Приметы мужчины: возраст 40-55 лет, рост 175 см, лицо круглое, волосы темные с незначительным проявлением седины. Особых примет нет. Смерть мужчины наступила примерно от двух до трех суток назад.

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Был одет: в футболку с длинным рукавом черного цвета с замком (термобелье), свитер фирмы “Under Armour“ фиолетового цвета (термобелье), футболку с длинным рукавом черного цвета (термобелье), спортивные черные брюки фирмы “Adidas“, кроссовки черного цвета с бежевыми шнурками фирмы “NIKE“, размер 42.

Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность погибшего, а также обстоятельства смерти.

Обращаемся к гражданам, если кто обладает какой-либо информацией о данном событии, сообщить по телефонам: (097) 371 41 49 или по спецлинии 102, - просят в полиции.

Напомним, под Киевом нашли тело пропавшего 24-летнего нацгвардейца. По предварительным данным парень погиб в результате ДТП.

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