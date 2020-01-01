Поселок Коцюбинское войдет в состав Киева: В Раду поданы документы

Окруженный со всех сторон территорией столицы поселок тоже хотят включить в состав Киева.

Поселок Коцюбинское, граничащий со столицей, могут включить непосредственно в состав Киева. Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в Верховной Раде. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, с просьбой о расширении границ Киева в Раду обратился Киевский городской совет.

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Проект постановления №3620 предусматривает изменение границ Киевской области и города Киева, в результате чего территория пгт Коцюбинское войдет в состав столицы.

В случае утверждения парламентом этого постановления, Киевской городской государственной администрации будет поручено принять необходимые меры, связанные с реорганизацией Коцюбинского поселкового совета и его исполнительных органов.

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Как указано в пояснительной записке к проекту, поселок Коцюбинское площадью 87 га не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева. При этом поселок подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету, хотя является фактически анклавом, окруженным территорией Киева.

Коцюбинское со всех сторон окружено территорией Киева google.com.ua/maps

На сегодня г. Ирпень остается сложной административно-территориальной единицей, что приводит к ряду правовых коллизий, компетенционных споров и проблемных вопросов в сфере бюджетных, земельных, налоговых отношений, собственности, порождает проблемы в социальных и гуманитарных областях, - отмечают авторы проекта.

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Также указывается на то, что сейчас отсутствует прямое автобусное сообщение между Коцюбинским и Ирпенем. Ввиду отсутствия своей больницы связи с этим жители поселка должны ездить на лечение аж в Бучу.

Кроме того, большую часть жилой инфраструктуры Коцюбинского обеспечивают предприятия Киева, в частности водоснабжение и отопление.

Напомним, в центре Киева нашли озеро в форме кота. На этом месте хотят сделать парк мечты.

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