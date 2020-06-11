В Киеве из СИЗО выпустили прокурора, пойманного на взятке в $100 тысяч

Прокурор столичной прокуратуры Святослав Мазурик вышел под залог в 100 тысяч долларов.

10 июня из следственного изолятора вышел прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Святослав Мазурик, которого задержали "на горячем" при получении взятки суммой в 100 тысяч долларов. За Мазурика был внесен залог в 640 тысяч гривен, сообщает издание Dетектив Info.

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Прокурор был задержан в столице 4 июня в помещении одного из банков. Мазурику сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УКУ).



Правоохранители установили, что прокурор обещал за 100 тысяч долларов решить вопрос о закрытии уголовного дела по факту служебной халатности членов правления финансового учреждения. Мазурик также обещал "курировать" банк, чтобы в Киеве обезопасить руководство банка от открытия и расследования любых уголовных производств.



5 июня Голосеевский райсуд Киева избрал прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом залога в размере 630 тысяч гривен. Средства подозреваемый собрал меньше, чем за одну неделю.



Напомним, проректор столичного вуза попался на взятке.

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