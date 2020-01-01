В Киеве ужесточат карантин

Такое решение в пятницу, 12 июня, примет штаб по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве собираются ужесточить карантин из-за сложной эпидемиологической ситуации. В пятницу, 12 июня, штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать данное решение. Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире “Украина 24“.

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Так, по словам Бондаренко, у властей Киева есть три сценария развития.

“По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего“, - заявил Бондаренко.

Он говорит, что летний сезон не принес уменьшения количества инфицированных коронавирусом, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.

Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня, - заявил он.

Бондаренко говорит, что в пятницу, 12 июня, в 9:30 состоится заседание штаба ЧС, на котором будут принимать решение относительно усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине , - добавил он.

Он отметил, что сегодня будут получены результаты эпидемиологического анализа

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Госпродспоживслужбы и на основании результатов будет принято соответствующее решение.

По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона - мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт, - сказал он.

Так, на заседании штаба могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или полное их закрытие. Впрочем, вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

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Напомним, ранее сообщалось, что в киевских больницах рекорд по числу больных коронавирусом. Сейчас на стационарном лечении в больницах столицы находится больше людей, чем за любой другой период с начала эпидемии.

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