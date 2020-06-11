Киев за двое суток побил несколько температурных рекордов

Ночь на четверг в Киеве была самой теплой за последние 140 лет .

В Киеве за двое суток были зафиксированы новые температурные рекорды. В частности, ночь на четверг в столице была самой теплой за последние 140 лет.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

В общем, за двое суток столица побила сразу два температурных рекорда.

10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности, - сообщили в обсерватории.

Наблюдения показали, что ночь на четверг - она стала самой теплой в столице за 140 лет.

Температура не опустилась ниже +20,6. Ведь прошлогоднее предыдущее рекордное значение + 20,2 превышено на 0,4 градуса, - сказано в сообщении.

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Напомним, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

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