В Киеве могут ужесточить карантин: Кличко рассказал, что могут закрыть

Власти рассказали, что могут снова закрыть в Киеве.

В случае, если в столице будет показатель 24 больных на 100 тысяч населения, то город будет вынужден снова вернуть часть карантинных ограничений.

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Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Столичный градоначальник отметил, что сейчас показатель по заболеваемости составляет 16 человек на 100 тысяч населения.

По данным Кличко, в Киеве могут возобновить ограничения относительно мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков, детских садов.

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Также мэр Киева призвал правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантина, потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил.

Напомним, в Киеве ужесточат карантин. Такое решение в пятницу, 12 июня, примет штаб по чрезвычайным ситуациям.

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