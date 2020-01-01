В Киеве могут ужесточить карантин: Кличко рассказал, что могут закрыть
В случае, если в столице будет показатель 24 больных на 100 тысяч населения, то город будет вынужден снова вернуть часть карантинных ограничений.
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Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.
Столичный градоначальник отметил, что сейчас показатель по заболеваемости составляет 16 человек на 100 тысяч населения.
По данным Кличко, в Киеве могут возобновить ограничения относительно мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков, детских садов.
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Также мэр Киева призвал правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантина, потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил.
Напомним, в Киеве ужесточат карантин. Такое решение в пятницу, 12 июня, примет штаб по чрезвычайным ситуациям.
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